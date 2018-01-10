Лоукостер Wizz Air почне польоти зі Львова до Дортмунда на два місяці раніше

Угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, розпочне польоти зі Львова до Дортмунда (Німеччина) з 26 березня 2018 року, а не з 21 травня, як планувала раніше.

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Про це йдеться в системі бронювання квитків авіакомпанії.

Згідно з інформацією, рейс Львів-Дортмунд виконуватиметься два рази на тиждень, по понеділках і п'ятницях.

Квитки на 26 березня можна придбати на сайті компанії за ціною від 1 749 грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше авіакомпанія Wizz Air повідомила про запуск з 19 квітня 2018 року двох нових рейсів з Києва до столиці Португалії Лісабона і столицю Естонії Таллінна.

Також Wizz Air з 26 березня 2018 року розпочне виконувати польоти зі Львова до Гданська і Катовіце (Польща).

Довідка УНІАН. Лоукост-авіакомпанія Wizz Air здійснює рейси по більш ніж 550 маршрутах з 28 баз, поєднуючи 144 напрямки у 43 країнах. Флот авіакомпанії складається з 87 літаків Airbus A320 і A321. Акції Wizz Air котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером "WIZZ" і включені в індекс FTSE 250 і FTSE All-Share Indices.

На даний момент український ринок обслуговують два літаки A320, які базуються в київському аеропорту «Жуляни».