Болгарська авіакомпанія з 2 лютого літатиме з Одеси до Софії

Авіакомпанія Bulgaria Air (Болгарія) із 2 лютого починає регулярне авіасполучення Одеса-Софія.

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Про це УНІАН повідомив менеджер зі зв'язків із громадськістю ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» Дмитро Головченко, уточнивши, що йдеться про рейси, анонсовані у грудні 2017 року.

За його словами, рейси виконуватимуться двічі на тиждень - щоп'ятниці та щонеділі.

Виліт із Софії о 19:05, прибуття до Одеси - 20:30; у зворотному напрямку виліт з Одеси о 21:20, прибуття до Софії о 22:40 (за місцевим часом). Авіаперельоти здійснюватимуться на літаках Embraer 190.

Головченко нагадав, що 22 грудня в міжнародному аеропорту «Одеса» вперше приземлився літак Bulgaria Air, який виконував рейс із Софії з офіційною делегацією на чолі із заступником прем'єр-міністра Болгарії.

Довідка УНІАН. «Болгарія Ейр» - пасажирська авіакомпанія Болгарії, базується в Софії. Компанія є власником Himimport Inc. Є головним пасажирським перевізником на ринку Болгарії, національним авіаперевізником країни. Авіапарк компанії налічує 17 літаків, які виконують рейси до 27 міст у 19 країнах.

Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.