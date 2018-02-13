Лоукостер Ryanair почне літати з України восени – Омелян

Міністр зазначив, що офіційна презентація про відкриття маршрутів Ryanair буде цього або наступного місяця.

Один із найбільших європейських лоукостерів - авіакомпанія Ryanair -почне польоти з українських аеропортів «Бориспіль» і «Львів» восени 2018 року.

Читайте такожІталійський лоукостер запустить три нові рейси з Києва та Львова

Про це в ефірі каналу "Громадське ТБ" повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Вони (Ryanair - УНІАН) полетять восени 2018 року з аеропортів «Бориспіль» і «Львів». Те, що вони полетять, у мене немає сумнівів», - сказав міністр.

Він також зазначив, що офіційна презентація про відкриття маршрутів Ryanair буде цього або наступного місяця.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня 2017 року найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair - заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів із Києва та Львова. 10 липня генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що в разі підписання контракту з лоукост-авіакомпанією Ryanair аеропорт щорічно недоотримуватиме 2 млрд грн. Він назвав договір із Ryanair фінансово невигідним для підприємства й відмовився підписувати його, поки не буде враховано вимоги аеропорту.

10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair заявила про відхід із України через недотримання посадовими особами аеропорту «Бориспіль» раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України.