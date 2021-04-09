На жаль, ботанічний сад Чернівецького університету наразі зачинений для відвідувачів через карантинні обмеження.

Справжня весна розпочалася у ботанічному саду Чернівецького університету - тамтешні алеї встелені квітом червонокнижних рослин.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, тут кілька видів підсніжників, білоцвіт, шафран, вилучений еко-інспекторами у нелегальних торговців. Є і унікальні рослини з інших регіонів, що перебувають під загрозою зникнення - оставник одеський та рябчик гірський, який росте лиш у кількох природних парках України.

Холодна весна вплинула на цвітіння в ботсаду - зазвичай воно починається на два тижні раніше.

Втім, насолодитися красою можна хіба що завдяки цьому відео, адже через карантинні обмеження "червоної" зони, що діють в Чернівцях, відвідувачів наразі сюди не пускають.

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Автор: Марина Григоренко