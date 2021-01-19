Влада оману оголосила про повторне закриття сухопутних кордонів з 18 січня терміном на один тиждень.
Читайте такожОман відновлює видачу віз для туристівНагадаємо, що тільки 29 грудня Оман відкрив сухопутні, повітряні і морські кордони.
Закриття пов'язане зі спробою призупинити поширення коронавірусу. Уточнюється, що кордони будуть закриті з 18:00, при цьому термін закриття може бути продовжений в залежності від епідеміологічної обстановки.
Як відзначили в державному Верховному комітеті, посилення обстановки пов'язано з тим, що велика кількість жителів не дотримується заходів з охорони здоров'я, приписаних владою країни: не носить маски і проводить масові збори, що і призвело до поширення вірусу, передають russianemirates.com. При цьому про закриття повітряних кордонів не повідомляється.
Для всіх мандрівників, які прибувають на територію країни, потрібен сертифікат про відсутність COVID-19. Наприклад, для туристів, які прибувають повітряним транспортом, тестування на коронавірус має бути проведено не раніше ніж за 72 години до перетину кордону. Ще один тест туристи здають після прибуття - в аеропортах Оману.
З початку пандемії коронавірусу в Омані зареєстровано 131 790 випадків зараження і 1512 смертей.
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