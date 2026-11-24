У підсумку пасажир повернувся до Великої Британії зворотним рейсом, тоді як його друзі продовжили відпочинок.

Чоловік полетів із Манчестера до Іспанії, де найстаріша жителька відзначила 113-річчя, з паспортом дружини - помилку помітили лише після прильоту. Як пише The Independent, британець, який випадково вирушив на парубочу вечірку до іспанського Аліканте з паспортом дружини, заявив, що працівники аеропорту Манчестера не помітили підміни документа під час посадки на рейс.

Зокрема, Бен Мур зі графства Стаффордшир розповів BBC Radio Stoke, що виявив помилку лише тоді, коли стояв у черзі на паспортний контроль в іспанському аеропорту.

"Я відкрив паспорт і, на свій жах, побачив там фотографію дружини", - розповів він.

Відео дня

За словами Мура, спочатку він подумав, що, мабуть, узяв із собою обидва паспорти - свій і дружини. Чоловік додав:

"Я приблизно вісім разів перевірив увесь багаж, бо не міг повірити, що дістався Аліканте без власного паспорта".

Іспанські поліцейські також здивувалися, як йому вдалося прилетіти до країни без власного документа.

За даними ЗМІ, Мур часто подорожує, має нерухомість в Іспанії та буває там кілька разів на рік. Однак цього разу, коли він звернувся до правоохоронців, їхня реакція здалася йому "трохи залякувальною".

У підсумку чоловік повернувся до Великої Британії зворотним рейсом, тоді як його друзі продовжили відпочинок.

Авіакомпанія Ryanair, яка виконувала рейс із Манчестера, повідомила, що перевіряє обставини інциденту. Там уточнили, що перевірку документів пасажирів біля виходу на посадку проводить сторонній підрядник з наземного обслуговування - компанія Swissport.

В аеропорту Манчестера BBC News заявили, що перевірка паспортів належить до відповідальності авіакомпаній. Самі аеропорти під час проходження пасажирами контролю безпеки мають перевіряти лише посадкові талони.

Тим часом служби наземного обслуговування розслідують ще один інцидент, пов’язаний із перевіркою документів пасажирів. Через помилку працівника пасажири, які прилетіли до Единбурга, змогли пройти із зони прибуття без паспортного контролю. Йдеться про рейс EZY3316 авіакомпанії easyJet із Рейк'явіка, Ісландія. У суботу пасажирів помилково направили через зону прибуття внутрішніх рейсів. У результаті вони не пройшли паспортний контроль і не змогли потрапити до стрічок видачі багажу.

В адміністрації аеропорту повідомили, що співробітникам Прикордонної служби Великої Британії довелося супроводити пасажирів назад до зони міжнародних прибуттів, де провели всі необхідні перевірки.

Випадки під час авіаперельотів

Нагадаємо, у жовтні 2026 року літак авіакомпанії United Airlines, який летів із Лас-Вегаса до Ньюарка (штат Нью-Джерсі), повернувся до аеропорту вильоту приблизно через 10 хвилин після зльоту через підозру на терористичну загрозу. Це сталося після того, як бортпровідник помітив текстове повідомлення пасажира про намір викрасти літак. Чоловіка затримали в аеропорту та звинуватили у погрозах скоєнням злочину або наданні неправдивої інформації щодо терористичного акту. На борту перебували 157 пасажирів.

Вас також можуть зацікавити новини: