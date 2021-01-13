Рішення набирає чинності з 26 січня.

Центр з контролю і профілактики захворювань США запровадив вимогу щодо обов'язкового тестування всіх пасажирів, що вилітають в Штати, на коронавірус.

Як передає avianews.com, рішення підписав голова організації 12 січня 2021 року, і воно набирає чинності з 26 січня.

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Додатково всім, хто прилетів, рекомендували залишатися на самоізоляції 7 днів і пройти повторно тест на 3-5 день після прибуття в США.

За словами глави Центру Роберта Редфільда, хоча тестування не усуває всі ризики, воно може зменшити поширення коронавірусу в літаках, аеропортах і містах, куди прилітають пасажири.

Зараз в США розгорнули масову вакцинацію від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає інфекцію COVID-19.

З 26 січня 2021 року перед посадкою в літак пасажир, що вилітає в США, повинен буде пред'явити довідку про проходження тесту на коронавірус. Термін дії довідки про тестування - 3 дні. Вона повинна бути дійсна на момент посадки в літак.

Документ від лабораторії можна пред'явити в друкованій або електронній формі співробітникам авіакомпанії. На борт допускаються тільки пасажири з негативним результатом тесту і позначкою «Negative». Така позначка означає, що пасажир не хворіє.

Центр з контролю та профілактики захворювань США вимагає здати тест, який визначає відсутність вірусу на момент здачі аналізу.

В офіційній заяві не уточнено, чи повинен це бути тільки ПЛР-тест, проте як приклад центр наводить взяття мазка з носоглотки. Такі аналізи проводяться методом ПЛР.

Якщо пасажир перехворів коронавірусом і має письмове підтвердження, він може не здавати тест. Перед вильотом в США необхідно буде показати довідку від лікаря про те, що людина перенесла COVID-19 раніше.

За рішенням президента США польоти в країну з пересадкою в аеропортах Шенгенської зони, Великобританії або Ірландії заборонені для більшості власників віз. Для подорожі необхідно використовувати альтернативні рейси. Також в США не зможуть в'їхати іноземці, які останні 14 днів були в Шенгенській зоні, Великобританії або Ірландії.

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Автор: УНІАН