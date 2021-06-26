Тепер туристи зможуть пройтися підземними коридорами по спеціально спорудженій дерев’яній платформі.

У Римі публіці вперше покажуть підземелля Колізею, так званий гіпогей – приміщення, де гладіатори та тварини чекали, перш ніж з’явитися на арені.

Тепер туристи зможуть пройтися підземними коридорами по спеціально спорудженій дерев’яній платформі, а потім на спеціальному ліфті піднятися на арену.

Раніше гіпогей освітлювався свічками, але нині, після 2000 тис. років поступової руйнації рівня землі навколо, туди проникає сонячне світло.

Читайте такожТуристи зможуть побачити Колізей очима гладіаторів: у ньому відновлять аренуРеставрація усього Колізею тривала 10 років, у 2018 році почали реставрацію гіпогею. Археологи, реставратори, інженери та архітектори працювали над тим, щоб максимально повернути пам’ятці колишній вигляд. Під час реставрації довелося змивати бруд, водорості, лишайники та мікроорганізми, які накопичувалися століттями. У деяких випадках доводилося видаляти й сліди попередніх реставрацій, які вже були зіпсовані. Їх замінили «більш автентичними матеріалами».

Реставратори також встановили систему для зменшення проникнення води в кам'яну кладку, що є однією з основних причин гниття, передає радіо Свобода.

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Автор: Ірина Погоріла