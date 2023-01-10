Влада емірату принаймні на рік скасовувала низку податків на алкоголь, намагаючись залучити в Дубай більше іноземних туристів.

Поїздки в Дубай стали дешевшими для мандрівників, які люблять побалувати себе алкогольними напоями у відпустці, оскільки влада емірату скасувала 30% муніципальний податок на продаж алкоголю.

Країна також скасувала плату в розмірі 270 дирхамів (приблизно 73 долари США) за ліцензії на алкогольні напої, які дозволяють людям купувати алкоголь для споживання вдома. Зниження зборів і податків вже набуло чинності та буде тестуватися протягом року, повідомляє Travel Off Path.

Як зазначає видання, великі постачальники алкоголю вже щосили рапортують у своїх соціальних мережах про зниження цін, але все ж попереджають, що 5% ПДВ як і раніше буде стягуватися.

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Очікується, що цей крок підвищить привабливість Дубая як місця для туристів і цифрових кочівників, щоб конкурувати з сусідніми країнами, які також стягують високі податки на алкоголь. Туризм є важливим джерелом доходу для Дубая: кількість туристів зросла більш ніж на 180% у першій половині 2022 року порівняно з тим же періодом роком раніше.

Правила щодо алкоголю в Дубаї

1. Чи потрібна ліцензія на придбання алкоголю в Дубаї? Туристам, які зупиняються в готелях, не потрібно оформляти дозвіл на споживання алкоголю в номерах. Для туристів, які зупиняються в приватному житлі, в тому числі по Airbnb, будуть діяти дещо інші правила, якщо вони хочуть купити алкоголь і принести його додому. Вони можуть подати заявку на безкоштовну 30-денну ліцензію на придбання алкоголю. Найлегше це зробити у двох основних постачальників алкоголю в Дубаї – MMI і African + Eastern. Особам, які досягли 21 року, достатньо принести свій паспорт і діючу гостьову візу в один з магазинів цих мереж, щоб отримати таку ліцензію.

2. Де купити алкоголь в Дубаї? MMI та African + Eastern є двома основними легальними продавцями алкоголю в Дубаї, які разом мають майже 40 магазинів в еміраті. У них можна придбати найпопулярніші сорти вина, пива та інших спиртних напоїв. Туристам також доступна послуга Legal Home Delivery, яка є єдиною легальною службою доставки алкоголю в Дубаї, якою керують MMI та African + Eastern. Наразі система не пропонує доставку в той же день, тому необхідно зробити замовлення до 12:00, щоб отримати доставку на наступний день, а мінімумна сума замовлення повинна становити 150 дирхамів (40 доларів США). Наразі законом не встановлено обмеження на кількість алкоголю, який можна придбати, якщо у вас є ліцензія на його придбання.

3. Де в Дубаї можна пити алкоголь? Оскільки ОАЕ є мусульманською країною, вживання алкоголю тут обмежене певними місцями, які вважаються законними. Це включає в себе ваше місце проживання, а також ліцензовані місцях по всьому місту: готелі, ресторани, бари і клуби, які орієнтовані на емігрантів і туристів. При цьому туристам рекомендують не просити алкоголь, якщо його немає в меню закладу.

4. Наскільки дорогий алкоголь у Дубаї? У Дубаї пропонується широкий асортимент алкоголю, але зазвичай він коштує дорожче, ніж в більшості країні світу. Вживання алкоголю в Дубаї вважається привілеєм, хоча нещодавнє скасування 30% податку повинно зробити його більш доступним для туристів.

Нагадаємо, раніше УНІАН підготував добірку корисних порад і рекомендацій, які варто врахувати перед поїздкою в ОАЕ.

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