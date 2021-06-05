Саме ця країна на думку спеціалістів зберегла статус сприятливого місця для купання – якість води на 100% пляжів республіки визнано "відмінною".

Міжнародні експерти перевірили водойми та пляжі Європи на початку літнього сезону. Республіку Кіпр назвали країною з найчистішим морем.

Як пише 24 канал з посиланням на Європейське агентство з охорони навколишнього середовища, експерти оцінили чистоту води в різних регіонах. Вони зазначили, що острівна держава зберегла статус сприятливого місця для купання – якість води на 100% пляжів республіки визнано "відмінною".

Високі бали також отримали за чисті водойми:

Австрія – 97,7%

Греція – 97,1%

Мальта – 96,6%

Хорватія – 95,1%.

За ними слідували Німеччина (89,9%), Італія (88,6%), Іспанія (88,5%), Бельгія (79,7%) та Франція (77,5%).

Згідно з правилами ЄС, місця для купання, які п'ять років поспіль класифікувались як "бідні", піддаються постійній забороні.

Також повідомили, що мінімальні вимоги до якості води дотримані в 93% прибережних зон Європи.

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Автор: Вікторія Гордієнко