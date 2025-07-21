У хворих - гострі кишкові розлади, проблеми зі шкірою, при попаданні в кровотік - бешихове запалення.

У Європі б'ють на сполох через бактерії Vibrio, які стрімко розмножуються в теплій морській воді. Водночас, за словами еколога Владислава Балінського, небезпечні вібріони постійно мешкають у Чорному морі, але українці більш звичні до подібних інфекцій.

Як пише DW, вібріоз - сезонна літня інфекція, бактерії активно розмножуються на популярних пляжах. Західні фахівці стверджують, що між інфекціями, що викликаються Vibrio, і глобальним потеплінням простежується зв'язок - бактерії чудово почуваються у теплій воді низької солоності. Та Європейський центр із профілактики та контролю захворювань попереджає про збільшення ризику у спеку.

"У Балтійському морі температура поверхні води підвищується, а солоність знижується, що, як зазначають дослідники, є наслідком зміни клімату. Зі зростанням температури води зростає і кількість заражень Vibrio у північних країнах…", - повідомляє видання.

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Журналісти пишуть: мова про інфекцію, яка може призвести до тяжких наслідків, включаючи смерть, особливо у людей з ослабленим імунітетом. Основні види небезпечних бактерій - Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus та Vibrio alginolyticus, а деякі інфекції Vibrio викликають некротизуючий фасціїт - руйнування тканин навколо відкритої рани. Крім того, певні штами Vibrio vulnificus призводять до важких станів, що потребують інтенсивної терапії або навіть ампутації кінцівки.

У США приблизно кожен п'ятий заражений Vibrio vulnificus помирає протягом двох днів, всього в Америці щороку фіксується близько 80 000 захворювань та 100 смертей, спричинених Vibrio.

Як зазначає DW, найчастіше інфекція потрапляє в організм через шлунково-кишковий тракт при вживанні сирих або недостатньо оброблених термічно морепродуктів - устриць, мідій та ін. Також можна заразитися, наковтавшись забрудненої морської води, через пошкоджену шкіру тощо.

Журналісти стведжують, що у Європі найбільша концентрація Vibrio спостерігається у Балтійському морі, що загрожує жителям прибережних районів Данії, Німеччини, Фінляндії, Естонії, Латвії, Швеції, Литви, Польщі та Росії. Також бактерії зустрічаються біля узбережжя Північного моря - під загрозою Нідерланди та Бельгія, та у Чорному морі - Румунія, Болгарія, Туреччина, Україна.

"У червні Європейське агентство з охорони навколишнього середовища повідомило, що "недавні морські теплові хвилі призвели до безпрецедентного зростання кількості вібріозових інфекцій вздовж узбережжя Балтійського і Північного морів". За розрахунками агентства, середня температура поверхні Балтійського моря підвищилася з менш ніж 1 ºC у 1990 році до близько 0,5 ºC у 2024-му. Інші дослідження вказують: через зміну клімату збільшився річковий стік у Балтику, що знижує солоність води та створює сприятливе середовище для Vibrio", - наголошує DW.

Як пояснив УНІАН керівник громадської організації "Зелений лист", хімік, біолог Владислав Балінський, до Vibrio належить низка вібріонів, з яких 12 викликають певні захворювання, серед них - холера. Еколог розповів:

"Всі види в Україні відомі та описані. Вони викликають гострі кишкові розлади, проблеми зі шкірою, при попаданні в кровотік - бешихове запалення. Але для цього потрібна низка умов, наприклад, їх "влаштовує" невелика солоність Чорного моря, а Середземне для них - надто солоне".

Він пояснив, що для європейців поширення бактерій у потеплілій через клімат воді стало своєрідною новиною.

"Що для європейців - ой-ой-ой, для нас - звичайна історія. Просто у нас кишкові захворювання, підхоплені в морській воді, зазвичай залишаються непоміченими і рідко набувають пандемічного характеру", - пояснив Балінський.

За його словами, Vibrio parahaemolyticus - один із найпоширеніших патогенних вібріонів із зустрічей в Одеській затоці - часто викликає кишкові інфекції (гастроентерити). Одним із шляхів зараження, як пояснив фахівець, у літературі описаний через морепродукти, зокрема двостулкові молюски. Відпочиваючі, що заразилися, рідко пов'язують хворобу з купанням в морі, не звертаються за медичною допомогою. Як підкреслив еколог, так чи інакше, але найчастіше нездужання проходить за кілька днів.

"В Одеській затоці людині, яка вперше приїхала на море, не захворіти на щось майже неможливо. Адже ми маємо проблеми з каналізаційними стоками, солоність води також досить низька, діти під час купання ковтають цю воду, а потім страждають від діареї, батьки думають, дитина, мовляв, не те щось з'їла", - підкреслив еколог.

За його словами, в Одесі ситуацію рятує, зокрема таке явище як апвелінг (вертикальне перемішування шарів морської води), яке спричиняють постійні вітри. Балінський акцентував:

"Море активно перемішується, на поверхню піднімаються холодні шари - при спеці останній тиждень температура води не перевищує плюс 16, що не сприяють поширенню патогенних вібріонів".

Ситуація в окупованому Криму

Як писав УНІАН, у тимчасово окупованому Криму значно обміліло унікальне озеро Мойнаки, в якому містяться лікувальні грязі. За словами місцевих жителів, окупаційна влада не звертає уваги на проблему, при цьому вода вже відступила на десятки метрів. Водночас так звані "туристи" з РФ підганяють автомобілі прямо до урізу води грязелікувального озера.

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