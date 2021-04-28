Натомість організатори планують провести низку онлайн-заходів.

Фестиваль мистецтв Burning Man не буде проводитися в цьому році.

Читайте такожМузичний фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2022 рікПро це повідомили організатори, пояснивши рішення пандемією коронавірусу.

«Хоча тут, в США, ми можемо відчувати, що тяжкість йде і що є світло в кінці тунелю, ми все ще в періоді пандемії, невизначеності, які потрібно вирішити, неможливо вирішити за той час, що у нас є. Ми вирішили націлитися на Black Rock City 2022»,— йдеться в заяві організаторів.

Організатори планують провести низку онлайн-заходів. Вони запропонували учасникам самим відвідати пустелю, де проходить фестиваль, але дотримуватися при цьому запобіжних заходів. Організатори закликали не відвідувати місце у звичайні дні проведення фестивалю, передає kommersant.

Арт-фестиваль Burning Man

Burning Man - щорічний восьмиденний фестиваль незалежного мистецтва в американському штаті Невада, в пустелі Блек-Рок. В рамках фестивалю в пустелі встановлюють різні арт-об'єкти.

Burning Man проводиться з 1986 року, зазвичай в кінці серпня–початку вересня. Наприкінці фестивалю його учасники спалюють велику дерев'яну фігуру у формі людини.

Захід також не проводився у 2020 році.

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Автор: Ірина Погоріла