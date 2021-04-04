За 72 години до прибуття в Грецію туристи повинні пройти ПЛР-тест.

У зв'язку зі складною ситуацією з COVID-19 Греція заявила про продовження обмежень на внутрішні рейси до 12 квітня, а на міжнародні - до 19 квітня.

Про це пише «Європейська правда».

Правила в'їзду в Грецію: обмеження

Читайте такожХорватія дозволити в'їзд туристам з України: названо умиПасажири, що летять до Греції, повинні за 72 години до прибуття пройти ПЛР-тест і випадкове тестування на COVID-19 - по прибуттю.

Після цього всі іноземні мандрівники ще сім днів перебувають на карантині.

Ізраїльським мандрівникам, які прищепилися за два тижні до подорожі, карантин проходити не доведеться.

Карантин в Греції

З моменту початку пандемії в Греції зареєстрували понад 273 тисячі випадків і трохи понад 8 тисяч 300 смертей.

На цей час в країні закриті школи, ресторани та магазини другорядної торгівлі. Але з понеділка влада планує дозволити невеликим магазинам відкритися, а середні школи, як очікується, відновлять заняття пізніше цього місяця.

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Автор: Катерина Шварц