У зв'язку зі складною ситуацією з COVID-19 Греція заявила про продовження обмежень на внутрішні рейси до 12 квітня, а на міжнародні - до 19 квітня.
Про це пише «Європейська правда».
Правила в'їзду в Грецію: обмеження
Читайте такожХорватія дозволити в'їзд туристам з України: названо умиПасажири, що летять до Греції, повинні за 72 години до прибуття пройти ПЛР-тест і випадкове тестування на COVID-19 - по прибуттю.
Після цього всі іноземні мандрівники ще сім днів перебувають на карантині.
Ізраїльським мандрівникам, які прищепилися за два тижні до подорожі, карантин проходити не доведеться.
Карантин в Греції
З моменту початку пандемії в Греції зареєстрували понад 273 тисячі випадків і трохи понад 8 тисяч 300 смертей.
На цей час в країні закриті школи, ресторани та магазини другорядної торгівлі. Але з понеділка влада планує дозволити невеликим магазинам відкритися, а середні школи, як очікується, відновлять заняття пізніше цього місяця.
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