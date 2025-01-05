Оновлений аеропорт має спеціальну 2000-метрову злітно-посадкову смугу.

Найбільший острів у світі Гренландія зазвичай був закритим для міжнародних рейсів, проте вже скоро тут відкриється новий аеропорт. Відомо, що Гренландія є ідеальним місцем, аби побачити північне сяйво, а також 80% його території вкрито льодом, пише Express.

Раніше новий аеропорт не будували через проблеми з інфраструктурою та потребу у довших злітно-посадкових смугах. Проте вже оновлений аеропорт Нуука має спеціальну 2000-метрову злітно-посадкову смугу, яка дозволить приземлятися великим літакам зі світових напрямків.

"До цього оновлення довжина злітно-посадкової смуги становила лише 950 метрів. Величезною подією для країни є те, що влітку 2025 року з Нуука будуть відкриті прямі рейси до США, Канади, Ісландії та Данії. Це буде перший раз, коли Гренландія буде з'єднана з цими країнами. Попри це, рейси з Великої Британії поки що недоступні, оскільки між Гренландією та Великою Британією немає прямого авіасполучення", - зазначили у матеріалі.

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Відомо, що вже 3 березня 2025 року з'являться рейси до аеропорту Рейк'явіка Кефлавік двічі на тиждень і п'ять рейсів на тиждень до аеропорту Копенгагена.

Також будуть прямі маршрути до двох аеропортів Данії - Біллунда та Ольборга. Рейси до Нью-Йорка почнуть діяти з 15 червня, їх буде здійснювати авіакомпанія United Airlines двічі на тиждень.

У виданні нагадали, що Нуук є столицею Гренландії, проте є досить маленьким містом, тому не дивно, що знадобилося трохи часу, аби запустити туди більше рейсів.

Крім того, у 2026 році планується відкриття ще двох аеропортів на півдні острова.

"Це справді історична віха, яка створить світ нових можливостей для всієї країни, оскільки вперше з'являться прямі рейси через Атлантику до столиці країни. Уявіть собі, як ви вранці вилітаєте з Нуука, щоб ввечері вже насолоджуватися французькою кухнею в Парижі. Сьогоднішній день знаменує початок нової ери для Гренландії", - наголосив генеральний директор аеропортів Гренландії Єнс Лаурідсен.

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