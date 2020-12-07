У Вифлеємі встановили різдвяну ялинку / фото REUTERS
Різдвяну ялинку запалили у Вифлеємі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як зазначається, святкове дерево традиційно поставили навпроти Храму Різдва Христового.
На верхівку встановили різдвяну зірку і прикрасили ялинку сотнями червоних та білих вогників.
Через пандемію коронавірусу кількість присутніх на урочистостях була обмежена. Хоча зазвичай за дійством спостерігає натовп людей.
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