Генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Нахман Аш повідомив, що відкриття країни для щеплених і перехворілих туристів знову відкладається на невизначений термін.
Аш також спрогнозував, що найближчими днями кількість хворих на COVID-19 продовжить зростати, повідомляє Newsru.co.il.
Він попросив скасувати поїздки за кордон через загрозу ввезення в Ізраїль нових, більш небезпечних штамів вірусу.
Аш повідомив, що будуть розглядатися заходи з обмеження поїздок за кордон шляхом розширення списку заборонених для відвідування країн або обмеження авіарейсів.
Читайте такожІзраїль запровадив обов'язкову самоізоляцію для всіх, хто прибуває в країну
Крім того, він заявив, що Міністерство охорони здоров'я рекомендуватиме уряду замінити раніше прийнятий "знак урочистостей" на повноцінний "зелений стандарт". Тобто, дозволити відвідувати заходи в закритих приміщеннях тільки щепленим і перехворілим, а також особам, які можуть пред'явити негативний ПЛР-тест, отриманий протягом 72 годин до заходу.
Гендиректор МОЗ повідомив, що вже на цьому тижні в аптеках повинні з'явитися набори для перевірки на інфікування коронавірусом в домашніх умовах.
Щодо традиційного масового паломництва в Умань Аш заявив, що МОЗ планує обговорити це питання з Міністерством у справах релігій і прийти до схеми, яка дозволить "безпечне паломництво". Аш уточнив, що багато чого буде залежати від рівня захворюваності - як в Ізраїлі, так і в Україні.
За офіційними даними, з початку пандемії в Ізраїлі було виявлено понад 851,1 тис. хворих на COVID-19, 6 тис. 448 хворих померли.
У країні повністю вакциновані близько 56% населення країни і близько 77% дорослого населення (старше 16 років). Перше щеплення отримали близько 62% ізраїльтян, більш як 84% дорослого населення.
Вас також можуть зацікавити новини
- Франція відкрила кордони для туристів з усього світу: правила в'їзду для українців
- Ізраїль зняв заборону на подорожі в Україну
- ЄС офіційно підтвердив дозвіл на вільний в'їзд громадянам України
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.