Питання масового паломництва хасидів до Умані ще не вирішене і залежатиме від рівня захворюваності як в Ізраїлі, так і в Україні.

Генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Нахман Аш повідомив, що відкриття країни для щеплених і перехворілих туристів знову відкладається на невизначений термін.

Аш також спрогнозував, що найближчими днями кількість хворих на COVID-19 продовжить зростати, повідомляє Newsru.co.il.

Він попросив скасувати поїздки за кордон через загрозу ввезення в Ізраїль нових, більш небезпечних штамів вірусу.

Аш повідомив, що будуть розглядатися заходи з обмеження поїздок за кордон шляхом розширення списку заборонених для відвідування країн або обмеження авіарейсів.

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Крім того, він заявив, що Міністерство охорони здоров'я рекомендуватиме уряду замінити раніше прийнятий "знак урочистостей" на повноцінний "зелений стандарт". Тобто, дозволити відвідувати заходи в закритих приміщеннях тільки щепленим і перехворілим, а також особам, які можуть пред'явити негативний ПЛР-тест, отриманий протягом 72 годин до заходу.

Гендиректор МОЗ повідомив, що вже на цьому тижні в аптеках повинні з'явитися набори для перевірки на інфікування коронавірусом в домашніх умовах.

Щодо традиційного масового паломництва в Умань Аш заявив, що МОЗ планує обговорити це питання з Міністерством у справах релігій і прийти до схеми, яка дозволить "безпечне паломництво". Аш уточнив, що багато чого буде залежати від рівня захворюваності - як в Ізраїлі, так і в Україні.

За офіційними даними, з початку пандемії в Ізраїлі було виявлено понад 851,1 тис. хворих на COVID-19, 6 тис. 448 хворих померли.

У країні повністю вакциновані близько 56% населення країни і близько 77% дорослого населення (старше 16 років). Перше щеплення отримали близько 62% ізраїльтян, більш як 84% дорослого населення.

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Автор: Вікторія Токарєва