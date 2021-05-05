Також в'їзд заборонено для громадян Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики та Туреччини.

Ізраїль заборонив в'їзд в країну громадянам України та ще п’яти країн у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, а також скасував видані раніше дозволи на в'їзд.

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

"Згідно з рішенням компетентних органів Держави Ізраїль, з 4 травня в країну забороняється в’їзд іноземців з території України (у т.ч. громадян України), Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики та Туреччини", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ізраїльською стороною скасовано спеціальні дозволи, видані компетентними органами для в’їзду в країну до першого травня. Для оформлення нового дозволу заявник має повторно звернутися до компетентних органів.

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Посольство України вже звернулося до ізраїльської сторони з проханням надати роз’яснення щодо встановлених обмежень.

Вакцинація в Ізраїлі

В Ізраїлі проти коронавірусу повністю щеплено близько 75% дорослого населення.

Згідно з даними ресурсу OurWorldInData, Ізраїль є світовим лідером за кількістю вакцинованих від COVID-19. Також у топ-10: ОАЕ, Чилі, Бахрейн, США, Велика Британія, Угорщина, Сербія, Німеччина, Франція.

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Автор: Денис Прядко