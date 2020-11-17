Також «Укрзалізниця» готова розглянути бізнес-плани з надання в поїздах інших послуг.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» розглядає можливість інтеграції в систему онлайн-продажу квитків на поїзд функції замовлення їжі.

Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на в. о. члена правління компанії, директора філії «Пасажирська компанія» Олександра Перцовського.

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«Зараз розглядається варіант інтеграції в систему онлайн-продажу квитків опції замовлення їжі в поїзді. Наприклад, пасажиру буде запропоновано певне меню, яке заздалегідь буде підготовлено і передано у вагон провідникам згідно із замовленням. Компанія очікує ініціативу з боку бізнесу», - цитує прес-служба його слова.

Перцовський наголосив, що «Укрзалізниця» готова тестувати різні формати, які запропонує бізнес.

«Головне, що ми вимагаємо, щоб враховувалися нові реалії, зокрема епідемічна ситуація», - сказав він.

Також директор «Пасажирської компанії» розповів, що «Укрзалізниця» готова розглянути бізнес-плани з надання в поїздах інших послуг.

«Це може бути продаж періодичних видань або надання доступу до інтернету, Wi-Fi. Ми зацікавлені в тому, щоб з'являлися приватні компанії, які розвиватимуть сегменти додаткових послуг, адже наша мета - повернути пасажирів в потяги і надати їм гідний рівень комфорту під час подорожей», - сказав він.

Що сьогодні можна купити в українських поїздах

У липні компанія «Укрзалізниця» відновила послуги харчування в швидкісних пасажирських поїздах і розпочала реалізацію кондитерських виробів, води та інших холодних напоїв у поїздах далекого прямування.

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Автор: Павло Степанець