Якщо ви хочете втекти від холодів і поніжитися під сонцем, то вам варто звернути увагу на цей маленький, але жвавий острів.

Кабо-Верде - острівна африканська країна, куди багато туристів їдуть взимку через її чудові піщані пляжі, мінімальну кількість опадів, приємну температуру і безліч пригод.

Сал - найпопулярніший острів в архіпелазі Кабо-Верде і найбільш відвідуваний туристами, пише Express. Однак, якщо ви хочете відпочивати в лютому без натовпів туристів, тоді Сан-Вісенте, один із найменших островів Кабо-Верде, може стати для вас ідеальним місцем.

Лютий вважається найспекотнішим місяцем на Сан-Вісенте з температурою 29 °C вдень і опускається до приємних 24 °C вночі. Вода сягає скромних 18 °C.

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Столиця Сан-Вісенте, Мінделу, відома своїм культурним і музичним життям. Тут жвавий гул музики лунає з усіх пабів, ресторанів і нічних клубів. Мінделу приймає карнавали протягом усього року.

Старе місто Мінделу - Морада, було місцем першого поселення на острові 1793 року. Воно нагадує про португальський та англійський вплив і є домівкою для мальовничих площ і ринків.

Якщо ви шукаєте мальовничі стежки, то вам обов'язково потрібно вирушити в похід на Вереда-ду-Монте-Триго, звідки відкриваються панорамні краєвиди на місто. Прогулянка веде через ліс Сан-Вісенте до кількох скелястих оглядових майданчиків.

Жодне відвідування цього острова не буде повним без дивовижного пляжу Лагінья з м'яким піском і кришталево чистою водою.

Він ідеально підходить для купання і охолодження, і знаходяться всього за два кроки від Мінделу.

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Якщо ви хочете насолоджуватися природними чудесами світу, але без натовпів туристів, тоді Швейцарія стане ідеальною країною. Туристам, які люблять безлюдний відпочинок, Emerald Cruises назвав деякі менш відомі місця, які так само дивовижні. Одним з них є доісторичні пальові споруди в Швейцарії, які датуються 5000 і 500 роками до н. е.

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