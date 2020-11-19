Для в'їзду в Домініканську Республіку на термін до 60 днів українцям не потрібна віза, як і тест на коронавірус.

Домінікана - це райські пляжі, як з картинки, блакитна гладь Карибського моря і приємний шум Атлантичного океану, ідеальна для купання і прогулянок температура повітря і величезна різноманітність активних видів відпочинку.

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Про секрети відпочинку в Домінікані УНІАН.Туризм розповіла керівник напрямку країн Карибського басейну туроператора Join UP! Алла Шевченко.

Турексперт зазначає, що Домінікана – дійсно райське місце з приголомшливою природою і мальовничими фотолокаціями: блакитні води моря або океану, білосніжні пляжі з нависаючими пальмами і раптом зовсім неподалік – невеликі пустелі з кактусами, а за ними – гори, суцільно порослі соснами, і долини, що ваблять зеленою прохолодою.

Взимку в Домінікані сухо і тепло. Сезони дощів, мусонів і ураганів залишаються позаду, і вже в листопаді встановлюється відмінна пляжна погода. Температура повітря зазвичай становить +26-29°C, моря – +27°C. Дощі трапляються, але, як правило, вони короткочасні та частіше йдуть вночі.

Відпустка в Домініканській Республіці сподобається сім'ям з дітьми і любителям нічних розваг, прихильникам активного спортивного відпочинку і тим, хто любить досліджувати пам'ятки.

"Будь то ваша перша відпустка в екзотичні далекі краї або звична зимова подорож в тропічні країни, зустріч Нового року в Домініканській Республіці легко стане одним з ваших кращих вражень 2020 року", – розповідає Алла Шевченко.

Feliz año nuevo!, або Новий рік по-домініканськи

Музика всюди і ритми, від яких тіло просто так починає сіпатися, а ноги самі йдуть в танок, веселощі на пляжних вечірках або в нічних клубах, карнавал в столиці, феєрверки – Новий рік тут зустрічають бурхливо і з розмахом. А якщо побачите людей з валізами, що бігають навколо будинків – не хвилюйтеся, пожежі немає, нікого рятувати не потрібно. Це така традиція: місцеві вірять, що це допоможе їм більше подорожувати в новому році.

Якому ж курорту Домінікани віддати перевагу?

Пунта-Кана . Цей курорт – один з наших улюблених. Він особливо популярний у туристів, які подорожують з сім'єю. Вам сподобається акуратна Берегова лінія з білим кораловим піском, відмінні готелі та ресторани, а також неймовірна природа в розташованих неподалік національних парках.

. Цей курорт – один з наших улюблених. Він особливо популярний у туристів, які подорожують з сім'єю. Вам сподобається акуратна Берегова лінія з білим кораловим піском, відмінні готелі та ресторани, а також неймовірна природа в розташованих неподалік національних парках. Ла Романа . Ще один варіант для сімей і людей, що віддають перевагу спокійному пляжному відпочинку без зайвого клопоту Тут немає історичних пам'яток, зате добре розвинена туристична інфраструктура. Любителям активного відпочинку буде чим зайнятися - пограти у великий теніс, покататися на конях, пополювати під водою на велику рибу або просто попірнати зі спорядженням.

. Ще один варіант для сімей і людей, що віддають перевагу спокійному пляжному відпочинку без зайвого клопоту Тут немає історичних пам'яток, зате добре розвинена туристична інфраструктура. Любителям активного відпочинку буде чим зайнятися - пограти у великий теніс, покататися на конях, пополювати під водою на велику рибу або просто попірнати зі спорядженням. Бока-Чіка . Неглибока лагуна, захищена кораловим рифом, з одними з кращих пляжів в країні теж ідеально підійде для відпочинку з дітьми. Пісок тут білосніжний і дрібний, як борошно.

. Неглибока лагуна, захищена кораловим рифом, з одними з кращих пляжів в країні теж ідеально підійде для відпочинку з дітьми. Пісок тут білосніжний і дрібний, як борошно. Плайа Дорада . Відмінне місце для любителів активного відпочинку. Тут завжди вітряно, але хвилі спокійні, завдяки «бар'єру» з коралового рифу. Можна зайнятися віндсерфінгом, дайвінгом або кайтсерфінгом, а на березі – пограти в гольф або футбол.

І буквально в двох словах про інші улюблені місця. Вимогливому туристу до смаку буде відпочинок на елітному курорті Кап-Кана, любителю усамітнитися серед незайманої природи сподобається на півострові Самана або на малолюдних пляжах Уверо Альто. Бувалий серфінгіст по достоїнству оцінить високі хвилі на золотистих пляжах Пуерто-Плата, а позасмагати біля кокосового гаю на спокійному пляжі найкраще неподалік від рибальського села Байяібе.

Умови в'їзду в Домініканську Республіку

Для в'їзду в Домініканську Республіку на термін до 60 днів віза не потрібна. Переконайтеся, що паспорт буде дійсний на момент виїзду з країни. Звичайно ж, знадобиться медична страховка. Тести на коронавірус для подорожі в Домініканську Республіку не потрібні. Ця держава віднесена нашим МОЗ до "зеленої" зони, тому ні самоізоляція, ні тести по поверненню в Україну також не знадобляться. Втім, варто враховувати, що в наші недегкі часи країни часто змінюють умови в'їзду в залежності від ситуації з COVID-19, тому в будь-якому випадку потрібно бути готовим до форс-мажорів.

Безпека в Домінікані

Турбота про безпеку ніколи не була настільки актуальною, як зараз. Згідно з останнім дослідженням IATA, переліт в літаку не несе в собі підвищених ризиків заразитися коронавірусом (1 шанс на 27 мільйонів). Сучасні системи вентиляції та очищення повітря подають свіже повітря кожні 2-3 хвилини і знищують до 99% мікробів.

Готелі на курортах Домініканської Республіки дотримуються всіх стандартів безпеки: персонал працює в засобах індивідуального захисту, в місцях громадського користування діє масочний режим.

Але, звичайно ж, дуже важливо і самим туристам дотримуватися базових правил гігієни і поведінки: залишатися в масці протягом усього польоту, мити руки або обробляти їх антисептиком, дотримуватися дистанції і уникати скупчень людей, нагадує Алла Шевченко.

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Автор: Марина Григоренко