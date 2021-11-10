Кіпр, попри виключення України з "зеленого списку" ЄС, не буде закривати кордони для українських туристів.
Про це повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.
"Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців. Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття)", - йдеться у повідомленні.
Він відзначив, що зараз Міністерство закордонних справ працює з партнерами, щоб зберегти для українців можливість вільно подорожувати.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 9, 2021
Нагадаємо, що Європейський союз рішенням від 9 листопада офіційно виключив Україну зі списку безпечних країн для подорожей, зважаючи на ситуацію з захворюваністю COVID-19 у країні.