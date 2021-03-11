Уже час планувати свої поїздки, щоб встигнути побачити цю неймовірну красу.

Весна - період цвітіння безлічі квітів. Щоб не пропустити це неймовірне видовище, варто знати, коли і де розквітатиме, щоб встигнути відвідати це місце і насолодитися весняним буянням.

Крокуси (шафран)

Крокуси цвітуть два-три тижні ранньою весною, коли сходить сніг. Ці маленькі симпатичні квіти занесені до Червоної книги України, тож збирати букети не варто, краще милуватися їхньої красою та робити фото для соцмереж. Найбільше крокусів у селі Колочава, на горах Драгобрат та Піп Іван, полонині Боржава, а також у дендропарку "Березинка" неподалік від Мукачева.

Сакури

Японські вишні хоч не квіти, але також асоціюються з весною. Без них уявити Закарпаття уже просто неможливо. Сакура зазвичай цвіте із середини квітня до середини травня, що дуже зручно, адже можна спланувати подорож на травневі свята. Найбільше їх в Ужгороді та Мукачеві. В Ужгороді у період цвітіння проходить фестиваль "Сакура-фест", на якому відбуваються концерти, виставки, конкурси, спортивні події, а також висадки нових сакур на алеях міста.

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Тюльпани

Тюльпани також цвітуть із середини квітня до середини травня. В Україні їх найбільше висаджують у кількох місцях: дендропарку Кропивницького, на тюльпановому полі поблизу села Мамаївці Чернівецької області, на полі у селищі Любимівка Херсонської області. А для тих, хто мешкає у столиці, — щороку на Співочому полі відкривають виставку тюльпанів ближче до кінця квітня. Також помилуватися величезними полями квітів можна у "Добропарку" під Києвом.

Нарциси

Напевно, всі чули про Долину нарцисів, що розташована неподалік невеличкого міста Хуст Закарпатської області. Це заповідна зона під охороною ЮНЕСКО. На величезній площі (понад 250 га) з кінця квітня до середини травня тут цвітуть нарциси.

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Переклад: Вероніка Кордон