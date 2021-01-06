За словами експертки, туристична галузь зараз переживає великі складнощі.

У туризмі існують так звані високі сезони - коли ціни різко йдуть вгору. Ці сезони легко спрогнозувати, а тому можна спланувати свої поїздки таким чином, щоб заощадити.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповіла співзасновниця національного українського туроператора Олена Бойко. За її словами, найближчого зниження цін на турпоїздки можна очікувати після 10 січня.

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"Це умови бізнесу. Ціни завжди автоматично піднімаються в так званий високий сезон - на Новий рік дуже відчутно, квитків стає менше. Також високий сезон завжди на травневі свята. І далі вже в залежності від курорту: якщо це морський напрямок, то в липні-серпні теж вельми піднімається ціна. Це сезонні коливання, які прогнозуються", - сказала експертка.

За словами Бойко, туристична галузь зараз переживає великі складнощі.

"Туристичний бізнес просів досить відчутно, думаю, ми працюємо відсотків на 40-50 своїх можливостей. Якщо ми порівнюємо з минулим роком, то ми працюємо тільки в тих країнах, які готові приймати наших клієнтів, а 60% країн від загального туристичного потоку просто закриті, там не чекають наших гостей", - сказала Бойко.

Також, за її словами, зараз громадяни України надають перевагу теплим країнам: 70% виїжджають за кордон, а 30% їдуть кататися на лижах у Карпати.

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Автор: Андрій Василюк