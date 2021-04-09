Прогулятися британським королівським садом зможе кожен охочий.
Читайте такожУ Венеції відкрили відреставровані Королівські садиБукінгемський палац у Лондоні уперше повністю відкриє свої сади для відвідувачів. Як йдеться в сюжеті ТСН, цього року відвідувачі зможуть гуляти парком без гіда і навіть влаштовувати пікніки на траві. Однак, наприклад, готувати барбекю, вживати алкоголь чи грати з м'ячем - заборонено.
Відкрити сад планують від липня і пускатимуть відвідувачів до вересня.
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