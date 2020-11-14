Заходи почали діяти вже з опівночі 14 листопада на всій території Чорногорії і триватимуть до 1 грудня, з можливістю продовження.

Уряд Чорногорії запровадив нові заходи для боротьби з епідемією коронавірусу, серед яких - комендантська година та заборона міжміських поїздок у вихідні дні.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на CDM.

Заходи почали діяти вже з опівночі 14 листопада на всій території Чорногорії і триватимуть до 1 грудня, з можливістю продовження.

Комендантська година діятиме з 9 години вечора до 5 ранку. У цей період людям заборонено виходити з дому, окрім як з важливих причин - як робота, отримання медичної допомоги чи допомога близьким.

Запроваджується заборона ходити у гості - окрім як додому до своїх рідних. Пересуватися по вулиці можна групами не більше 4 осіб.

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Магазини та заклади харчування повинні будуть закриватися о 8 годині вечора. При цьому ресторани повинні контролювати, щоб люди на вході дезінфікували руки, знімали маску тільки на час споживання їжі та сиділи за столами групами не більше 4 осіб. Крім того, столи повинні стояти на відстані не менше 2 метрів та бути розділені органічним склом.

Спортзали не закривають, але заборонені тренування групами, а кількість відвідувачів має бути не більша 1 особи на 10 квадратних метрів.

У вихідні дні буде заборонено виїздити за межі своїх муніципалітетів - з тими ж винятками, що й для комендантської години.

Усі приватні святкування, церемонії та релігійні зібрання забороняються. Служби у церквах можна буде проводити тільки без вірян.

Міністр охорони здоров’я Кенан Храпович заявив, що людям потрібно проявити більше відповідальності, тому що частина громадян обходять обмеження.

"Люди з міст, де бари закрили, їдуть в інші міста. Це приклад особистої безвідповідальності. Я знаю, що вже кожен з вас знає принаймні когось, хто захворів на коронавірус і навіть втратив близьких… Зараз не час політизувати на цьому. Потрібно розуміти, у якій ситуації ми опинилися, і дотримуватися цих дуже простих правил", - заявив він.

Директор Інституту громадського здоров’я Бобан Мугоша сказав, що ситуація в країні стає "драматичною" і фахівці вже вважають за необхідне запроваджувати жорсткий локдаун.

Протягом останнього тижня добовий приріст заражень коронавірусом у Чорногорії коливався від близько 600 до понад 800 випадків. Населення країни - близько 622 тисяч осіб.

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Автор: УНІАН