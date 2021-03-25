Депутати Європарламенту мають намір до літа розглянути і схвалити пропозиції щодо створення "цифрових зелених сертифікатів", які дозволять подорожувати у період пандемії.

У Європейському парламенті вирішили прискорити процедуру схвалення пропозицій Єврокомісії щодо створення "цифрових зелених сертифікатів", які дозволять подорожувати в межах країн ЄС у період пандемії.

Як йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту, відповідне рішення підтримали 468 євродепутатів, проголосували проти 203 й утримались 16.

Зокрема, депутати ЄП вирішили застосувати термінову процедуру розгляду пропозицій Європейської комісії, аби прискорити схвалення "цифрових зелених сертифікатів" до літа.

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Відповідне рішення дозволяє пришвидшити аналіз пропозицій ЄК.

У зв'язку з цим у Європарламенті під час наступної сесії 26-29 квітня мають затвердити мандат на ведення переговорів з Радою ЄС. Також в ЄП можуть представити поправки до пропозицій ЄК.

Паспорти вакцинації: що відомо

У лютому повідомлялося, що цифрові паспорти з інформацією про вакцинацію від COVID-19 для мандрівників, над якими працює Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA), можуть бути запущені "упродовж кількох тижнів".

Створенням паспортів вакцинації займалася не лише IATA. У січні кілька технологічних і медичних компаній, серед яких Microsoft, Salesforce та Oracle, запустили ініціативу з розробки такої технології. Повідомлялося й про місцеві системи, наприклад, в Данії або Лос-Анджелесі.

На початку березня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що уряди 27 країн-членів Європейського Союзу повинні негайно розпочати технічну роботу із запровадження до літа сертифікатів щеплень проти COVID-19.

У ЄС ідея про надання тим, хто вакцинувався від COVID-19, сертифіката для можливості подорожувати - так званого "паспорта вакцинації" - викликала суперечки. Країни з розвиненим туристичним сектором, як правило, були більш прихильні до цієї концепції, наприклад, Італія, Болгарія, Португалія, Словенія та Іспанія.

17 березня Єврокомісія запропонувала країнам-членам Європейського Союзу створити "цифровий зелений сертифікат" єдиного зразка для сприяння безпечному вільному переміщенню в межах ЄС у період пандемії. У сертифікатах буде вказано прізвище та ім'я особи, дату народження, дату видачі, інформацію про щеплення, негативний тест або одужання після COVID-19, а також унікальний ідентифікатор документу.

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Автор: Віталій Саєнко