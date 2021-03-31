З аеропорту «Київ» (Жуляни) авіакомпанія полетить у Тбілісі, Батумі та Єреван, а з Одеси до Єревану.

Новий український лоукостер Bees Airline відкрив продажі квитків на перші чотири регулярних маршрути з Києва та Одеси.

Про це повідомляє Avianews.com.

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З аеропорту «Київ» (Жуляни) авіакомпанія полетить в Тбілісі, Батумі та Єреван, а з Одеси до Єревану. Необхідні права на маршрути лоукостер вже отримав у Державіаслужбі України.

Рейси Київ-Тбілісі стартують з 30 квітня з частотою два рази на тиждень зі збільшенням до трьох разів на тиждень у червні. Авіаквитки продаються за ціною від 980 грн в один бік за тарифом Light. Він включає перевезення тільки 7 кг ручної поклажі.

З Києва в Батумі Bees Airline полетить 9 червня з частотою чотири рейси на тиждень. Авіаквитки доступні за ціною від 980 грн в один бік за тарифом Light.

Рейси Київ-Єреван авіакомпанія запланувала з 3 травня з частотою два рази на тиждень. Авіаквитки коштують від 980 грн в одну сторону за тарифом Light.

З Одеси в Єреван Bees Airline відкриє рейси з 14 червня з частотою два рази на тиждень. Авіаквитки коштують від 999 грн в одну сторону за тарифом Light.

Раніше керівництво лоукостера заявило, що перші регулярні рейси авіакомпанії будуть на Кавказ в країни, які відкриті для українських туристів. На сьогодні й Грузія, й Вірменія дозволяють в'їзд туристам з України.

Новий український лоукостер: що відомо

18 березня нова українська авіакомпанія Bees Airline виконала перший рейс за напрямком Київ-Шарм-ель-Шейх (Єгипет) - Київ. Перші чартерні міжнародні рейси Bees Airline буде виконувати в популярні курорти Єгипту і Туреччини.

Авіакомпанія Bees Airline була зареєстрована в кінці 2019 року. Аеропортом базування є Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського.

На сайті авіакомпанії повідомляється, що спочатку авіаційний парк Bees Airline складатиметься з двох повітряних середньомагістральних суден типу Boeing 737-800 NG на 189 місць 2010 року випуску, і вже навесні 2021 року флот авіакомпанії поповниться ще двома повітряними суднами типу Boeing 737-800 NG.

22 березня 2021 року стало відомо про те, що Державна авіаційна служба України дозволила новій українській авіакомпанії Bees Airline здійснювати польоти за 29 маршрутами, зокрема, по 16 чартерним і 13 регулярним.

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Автор: Олена Коваленко