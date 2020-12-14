У ролику знявся український каноїст, дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан, а в якості музичного супроводу була використана пісня ONUKA «Місто».

До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 14 грудня Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) представило третій соціальний відеоролик «Мандруй Україною. Чорнобиль».

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Як розповідають у телеграм-каналі ДАРТ, Чорнобильська зона відчуження - це місце, де зупинився час. Де варто побувати кожному та подумати про сенс життя, щоб потім побачити, як відроджується природа на руїні, зробленій цивілізацією. Тут можна побути наодинці із собою та світом, осягнути те, що зазвичай ховається за сірою буденністю.

У ролику знявся український каноїст, дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан, а в якості музичного супроводу була використана пісня ONUKA «Місто».

Що таке проект «МандруйУкраїною»

Проект «МандруйУкраїною» - перша масштабна промокампанія, яка орієнтована на розвиток внутрішнього туризму в Україні. Її мета – заохотити українців до подорожей рідною країною, зробивши це модним трендом. Тут йдеться не лише про відпочинок, а й про пізнання історії та культури України.

Проект реалізується на волонтерських засадах за участі держави, місцевої влади, бізнесу та креативних індустрій. З моменту запуску кампанії цього року також було організовано кілька прес-турів для журналістів, щоб ближче познаомити українців з цікавими місцями у власній країні.

Також в рамках проекту «МандруйУкраїною» було знято три проморолики за участю відомих українців. Перший ролик вийшов у липні 2020 року за участю призерки Олімпійських ігор з художньої гімнастики Ганни Різатдінової та кулінарного експерта Євгена Клопотенка, які вирушили до Асканії-Нова на Херсонщині. У серпні вийшов другий ролик, в якому учасники гурту «Антитіла» та їхній фронтмен Тарас Тополя запросили українців відвідати потужне «місце сили» - Національний заповідник «Хортиця».

Туризм в Чорнобилі

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Автор: Марина Григоренко