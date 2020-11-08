В авіакомпанії аргументують це продовженням карантинних заходів, введених урядом Ізраїлю з метою запобігання поширенню COVID-19.

Авіакомпанія МАУ оголосила про скасування з 8 листопада рейсів зі Львова та Харкова до Тель-Авіва.

Про це повідомляє avianews.com.

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Згідно з повідомленням авіаперевізника, польоти зі Львова припинені до кінця зимової навігації, тобто до кінця березня 2021 року.

Між Харковом та Ізраїлем літаки МАУ не літатимуть до 5 грудня 2020 року.

"Зазначені зміни відбуваються у зв'язку з продовженням карантинних заходів, введених урядом Ізраїлю з метою запобігання поширенню COVID-19", - пояснили в авіакомпанії.

При цьому авіаперевізник має намір продовжити польоти з Києва, Одеси, Дніпра в Тель-Авів.

Рейси з Києва виконуватимуться вісім разів на тиждень, з Одеси - два рази на тиждень, Дніпра - один раз на тиждень.

Після планованого відновлення рейсів Харків-Тель-Авів 6 грудня МАУ має намір обслуговувати маршрут один раз на тиждень.

Зараз Україна дозволяє в'їзд пасажирам з Ізраїлю незалежно від громадянства, оскільки ця країна зараз знаходиться в зеленій зоні, 14-денна самоізоляція по прильоту або здача ПЛР-тесту на коронавірус не потрібні.

"В'їзд іноземців до Ізраїлю зараз заборонений. Виняток робиться для іноземців, які проживають в Ізраїлі, перебувають у шлюбі з громадянами Ізраїлю, які проходять навчання, працюють за контрактом або у випадках гуманітарного характеру", - додали в авіакомпанії.

Що таке МАУ

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" заснована у 1992 році. Здійснює рейси до столиць та ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва"Бориспіль".

Рейси МАУ

У жовтні авіакомпанія МАУ скорегувала розклад рейсів на листопад. Зокрема, компанія відклала початок виконання рейсів Київ-Брюссель-Київ, Київ-Дюссельдорф-Київ та Київ-Прага-Київ до 27 листопада 2020 року.

Також авіакомпанія прийняла рішення про відстрочку рейсів до Єревану та Баку до 13 листопада 2020 року.

6 листопада 2020 року МАУ анонсувала скасування рейсів зі Львова та Харкова до Ізраїлю.

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Автор: Тамара Отовська