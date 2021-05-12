До десятки найпопулярніших напрямків увійшли Анталья, Дубай та Тель-Авів.

Найбільш популярними міжнародними напрямками серед пасажирів міжнародного аеропорту «Бориспіль» у квітні стали єгипетські курорти Шарм-ель-Шейх і Хургада, а також турецький Стамбул.

Про це повідомила прес-служба аеропорту на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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До десятки найпопулярніших напрямків також увійшли Анталья (Туреччина), Дубай (Об'єднані Арабські Емірати), Тель-Авів (Ізраїль), Анкара (Туреччина), Амстердам (Нідерланди), Мінськ (Білорусь) і Марса-Алам (Єгипет).

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Бориспіль» в січні-квітні 2021 року обслужив 1 млн 751 тис. пасажирів, що на 28,3% менше, ніж у січні-квітні 2020 року.

За підсумками квітня «Бориспіль» обслужив 544 тис. 866 пасажирів (з них 274 тис. 812 - це пасажири регулярних рейсів, 270 тис. 54 - нерегулярних).

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника - авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

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Автор: Павло Степанець