Через складні погодні умови аеропорт «Одеса» змінив графік прийому і відправлення літаків.

Авіакомпанія Turkish Airlines 8 лютого 2021 року через негоду, зокрема, туман, скасувала рейс Стамбул-Одеса.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі міжнародного аеропорту «Одеса», рейс зі Стамбула, що очікувався о 10:25, скасовано через складні метеоумови.

«Компанія ухвалила рішення про скасування рейсу. Офіційна причина - негода», - повідомили в прес-службі.

Також затримується до Одеси рейс Windrose з аеропорту «Бориспіль».

Відповідно скасовано виліт з Одеси до Стамбулу, який був запланований на 11:25 і затримається борт до «Борисполя» (10:30).

Чи зміниться розклад інших рейсів, поки невідомо.

Негода в Одесі 8 лютого

За повідомленням Гідрометцентру, 8 лютого в Одесі і області вночі і вранці туман, видимість 200-500 м, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця.

Крім того, до Одеси скасований рейс з Тель-Авіва (Ізраїль) компанії Ukraine International Airlines. Як уточнили в аеропорту, це пов'язано не з погодними умовами, а з «ситуацією в країні». Як уточнив представник аеропорту, в Ізраїлі продовжують діяти обмеження через пандемію COVID-19.

Негода по всій Україні триватиме приблизно до кінця тижня.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії та Африки.

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Автор: Лариса Козова