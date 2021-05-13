Особи, які були повністю вакциновані від коронавірусу визнаними в ЄС вакцинами або перехворіли на COVID-19, під час в'їзду до Німеччини більше не повинні йти на карантин та здавати тест.

У Німеччині відсьогодні послабили правила в'їзду до країни.

Читайте такожНа Евересті загинули двоє альпіністів: вони осліпли й були виснаженіЯк повідомляє DW, відтепер особи, які отримали повне щеплення визнаними в ЄС вакцинами (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson) або перехворіли на COVID-19, більше не повинні під час в'їзду до країни йти на карантин та здавати тест на коронавірус.

Утім, виняток зроблено для подорожніх, які прибувають до Німеччини з країн з високим рівнем поширення нових, більш заразних штамів вірусу.

Від обов'язкового карантину звільнено також тих, хто прибуває із регіонів з показником захворюваності від 50 до 200 випадків за сім останніх днів з розрахунку на 100 тисяч населення. Вони, однак, зобов'язані пред'явити довідку про негативний тест на коронавірус. Ті ж, хто прибуває з регіонів високого ризику, повинні, як і раніше, піти на карантин та через п'ять днів зробити тест.

Виняток із карантинних правил зроблено також для тих, хто щодня перетинає кордон, щоб приїхати на роботу, для родинних, а також коротких візитів тривалістю до 24 годин. Між Баварією та Австрією з 13 травня також можливий "малий прикордонний рух", у рамках якого жителі німецької землі без карантину можуть відвідати Австрію, наприклад, щоб скупитися чи відвідати родичів.

Водночас поліція Німеччині попередила, що злочинці вже почали продавати документи, які нібито доводять щеплення проти коронавірусу, пише "Європейська правда".

Потенційно заражені особи можуть скористатися підробками.

"Проблема існує вже сьогодні та залишатиметься проблемою ще деякий час, оскільки повна вакцинація буде пов'язана або із звільненням від основних обмежень прав, або з перевагами щодо в'їзду чи виїзду", - сказав голова Федерації німецьких детективів Себастьян Фідлер.

За його словами, ця проблема не враховувалась, коли політики запровадили послаблення для частини населення.

"Я вважаю проблему підроблених паспортів щеплень типовим прикладом нового явища, яке можна було легко передбачити", - сказав він.

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Автор: Леся Лещенко