Зрубані дуби використають для відновлення дерев'яного шпиля.

У Франції для реконструкції Собору Паризької Богоматері, в якому майже два роки тому сталася пожежа, зрубають тисячу столітніх дубів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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Архітектори кажуть, що найкраще підійдуть багатовікові дуби. Оригінальний дах собору Паризької Богоматері часто називали "лісом" через величезну кількість дубових балок. Тому в цілому для його повного відновлення буде потрібно близько тисячі дерев, за кожне з яких доведеться заплатити 15 тисяч євро.

Всі дуби потрібно вирубати до кінця березня. Важливо, щоб в їх стовбурах не з'явився сік і деревина не стала занадто вологою. Втім, попри це, їх доведеться сушити не менше року.

Пожежа в Нотр-Дамі: що сталося

У Парижі 15 квітня 2019 року стався Руйнівна пожежа в Нотр-Дамі - одному з найзнаменитіших соборів у світі.

Готичний католицький собор був заснований 1162 року. Він вважається одним із символів французької столиці і однією з головних визначних пам'яток Парижа, куди щорічно з'їжджаються мільйони туристів з усього світу. По справжньому широку популярність Собор Паризької Богоматері отримав завдяки однойменному історичному роману письменника Віктора Гюго, опублікованому в 1831 році.

Після НП було вирішено зняти фільм про пожежу у Соборі Паризької Богоматері.

У липні влада Франції прийняла остаточне рішення про реконструкцію знаменитого Собору Нотр-Дам де Парі. Еммануель Макрон схвалив проект, що передбачає відновлення собору таким, яким він був до пожежі в квітні минулого року. Зокрема, знищений вогнем шпиль не осучаснять, як раніше пропонувала команда архітекторів. А збережуть таким, яким його побудували в 19-му столітті.

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Автор: УНІАН