Турецька авіакомпанія Pegasus Airlines з 28 березня відновить рейси Стамбул - Одеса - Стамбул.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі міжнародного аеропорту «Одеса», Pegasus Airlinуs знову починає польоти зі Стамбула (Туреччина) до Одеси і у зворотному напрямку з 28 березня.
«Відправитися в подорож можна буде двічі на тиждень: по четвергах і неділях», - йдеться в повідомленні.
Виліт зі Стамбула - о 16:20 і 17: 55, з Одеси - о 18:45 і 20:20.
Відзначається, що Pegasus Airlines має понад 70 міжнародних і більше 30 внутрішніх напрямків.
Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії та Африки.
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