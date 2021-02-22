Польоти здійснюватимуться двічі на тиждень - по четвергах і неділях.

Турецька авіакомпанія Pegasus Airlines з 28 березня відновить рейси Стамбул - Одеса - Стамбул.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі міжнародного аеропорту «Одеса», Pegasus Airlinуs знову починає польоти зі Стамбула (Туреччина) до Одеси і у зворотному напрямку з 28 березня.

«Відправитися в подорож можна буде двічі на тиждень: по четвергах і неділях», - йдеться в повідомленні.

Виліт зі Стамбула - о 16:20 і 17: 55, з Одеси - о 18:45 і 20:20.

Відзначається, що Pegasus Airlines має понад 70 міжнародних і більше 30 внутрішніх напрямків.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії та Африки.

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Автор: Лариса Козова