Аеропорт Меммінген розташований найвище з усіх німецьких аеропортів та приймає здебільшого лоукости, як альтернатива дорогому аеропорту Мюнхена.

Український лоукостер SkyUp Airlines анонсував виконання рейсів до німецького міста Меммінген з 30 березня 2021 року.

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Як повідомляє прес-служба компанії, вартість квитків на рейс "Київ - Меммінген" стартує від 1 963 гривень без багажу, а "Меммінген - Київ" від 2 086 гривень без багажу.

Рейси виконуватимуться тричі на тиждень: вівторок, четвер та субота.

Цікаві факти про Меммінген:

Невеличке колоритне баварське місто Меммінген розташоване приблизно в 100 кілометрах від столиці Баварії - Мюнхена. Також звідси зручно добиратися в австрійський Зальцбург та чималу кількість альпійських містечок. Крім того, звідси можно легко потрапити до казкового баварського замку Нойшванштайн, про який ми писали у нашому великому матеріалі.

В Меммінгені можна побачити чималу кількість традиційних німецьких будиночків. Натомість тут немає натовпів туристів, тож містом приємно гуляти, а ціни тут не туристичні.

Аеропорт Меммінген розташований найвище з усіх німецьких аеропортів та приймає здебільшого лоукости, як альтернатива дорогому аеропорту Мюнхена. З аєропорту функціонує регулярне автобусне сполучення з містами Мюнхен, Санкт-Галлен, Нюрнберг та Цюрих.

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Автор: Марина Григоренко