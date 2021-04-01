SkyUp зможе літати з Києва в Бодрум, Гельсінкі і зі Львова в Баку, а МАУ - з Києва в Газіпашу і Бодрум.

Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines здійснювати три нових регулярних рейси: з Києва в Бодрум (Туреччина), Гельсінкі (Фінляндія) і зі Львова в Баку (Азербайджан).

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Відповідні накази Державіаслужби розміщені на її сайті.

Зокрема, рейси в Бодрум авіакомпанія зможе виконувати 3 рази на тиждень, в Гельсінкі – 4 рази на тиждень, в Баку – 2 рази на тиждень.

Термін дії прав на польоти в Бодрум – з 24 травня 2021 року і на невизначений час, в Гельсінкі – з 24 квітня і на невизначений час, в Баку – з 1 квітня і на невизначений час.

Крім того, як повідомляє avianews.com, також Державіаслужба дозволила МАУ здійснювати чотири регулярні рейси на тиждень з Києва в Газіпашу (Туреччина) і збільшити число польотів з Києва в Бодрум (Туреччина) з трьох до семи рейсів на тиждень.

Також на засіданні комісії регулятор анулював права на польоти зі Львова в Монастір (Туніс) і з Києва в Амман (Йорданія) авіакомпанії «Буковина».

Крім того, комісія Державіаслужби відмовила Bees Airline в доступі на маршрут Запоріжжя-Тирана (Албанія) і SkyUp у виході на лінію Київ-Лондон (Великобританія) через відсутність вільної квоти на цих напрямках.

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Автори: Марина Григоренко, Павло Степанець