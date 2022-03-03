Усі громадяни України, які прибувають до ОАЕ, з 3 березня 2022 року мають право безвізового в’їзду і перебування на території Еміратів.

Відновлено дію Меморандуму про взаєморозуміння між КМУ та Урядом ОАЕ про взаємне скасування візових вимог.

Про це йдеться в повідомленні Посольства України в ОАЕ з посиланням на інформацію Міністерства закордонних справ і міжнародного співробітництва ОАЕ.

Таким чином, йдеться в повідомленні, усі громадяни України, які прибувають до ОАЕ, з 3 березня 2022 року мають право безвізового в’їзду і перебування на території Еміратів відповідно до положень вищезгаданого Меморандуму.

При цьому Міністерство закордонних справ і міжнародного співробітництва ОАЕ додатково повідомило, що, враховуючи гуманітарні умови, в яких опинилися громадяни України, прийнято рішення про надання можливості громадянам України, які заїхали до Еміратів до 3 березня 2022 року, знаходитися на території країни терміном до одного року за умови проходження відповідної процедури продовження перебування в ОАЕ (без сплати штрафів за перевищення терміну перебування на території ОАЕ).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 1 березня Об'єднані Арабські Емірати тимчасово призупиняють дію безвізу з Україною.

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