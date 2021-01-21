Також ЄС розглядає можливість запровадження заборони на подорожі до Великобританії.

Європейський союз може знову обмежити переміщення між країнами блоку через поширення нового штаму коронавірусу.

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Як пише The Guardian, також ЄС розглядає можливість запровадження заборони на подорожі до Великобританії.

Відповідні пропозиції на ряду з іншими варіантами припинення поширення нових штамів ввечері 21 січня у форматі відеоконференції мають намір обговорити глави 27 держав Євросоюзу.

Відзначається, що ініціатором ідеї виступає уряд Німеччини, який вже розробив документ, що дозволяє країнам-членам ЄС закривати свої кордони як для громадян країн всередині блоку, так і за його межами, якщо на їхній території виявлені нові мутації коронавірусу.

«У тих випадках, коли держави-члени вважають це необхідним для захисту здоров'я населення, вони можуть запроваджувати тимчасові заборони на в'їзд і перевезення пасажирів, що прибувають з третіх країн із зонами, зараженими вірусом», - аргументують німецькі чиновники.

У німецькому документі, розісланому 27 країнам-членам раніше цього тижня, наголошується, що «захист здоров'я громадян ЄС при забезпеченні свободи пересування всередині ЄС і пересування без прикордонного контролю в межах Шенгенської зони вимагає від держав-членів вжити узгоджених заходів щодо стримування поширення нових варіантів вірусу Sars-CoV-2, що викликають заклопотаність».

«На даний момент відомі варіанти: B117 (британська мутація) і 501V2 (південноафриканська мутація); є побоювання, що виникнуть нові мутації. Тільки якщо держави-члени вживатимуть спільні та скоординовані заходи, можна буде ефективно стримати вірус. З цієї причини ми бачимо термінову необхідність діяти, щоб запобігти або хоча б уповільнити поширення варіантів вірусу в зоні ЄС+ (держави-члени ЄС плюс Швейцарія, Норвегія, Ліхтенштейн І Ісландія)», - наголошується в документі.

Одночасно Берлін запропонував облаштувати на внутрішніх кордонах ЄС спеціальні центри в якості єдиного інструменту з обов'язковим карантином для тих, хто прибуває з районів з високою поширеністю нових варіантів COVID-19.

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При цьому уряд Німеччини заявляє, що пріоритетним завданням має стати підтримка основних ланцюжків поставок і стримування подальшого зараження. Тому виключення пропонують зробити тільки для транзитних пасажирів і людей, що працюють в секторі пасажирських і вантажних перевезень, а також медичних працівників.

Більш того, Берлін також пропонує країнам обмежувати внутрішнє переміщення «наприклад, в радіусі 15 км» з районів, де зафіксовані випадки нових штамів коронавірусу.

Одночасно глава відомства федерального канцлера Німеччини Хельге Браун 21 січня в коментарі телеканалу ARD не виключив закриття кордонів країни з сусідніми країнами, якщо їм не вдасться взяти під контроль нові мутації коронавіруса.

«Небезпека полягає в тому, що коли кількість інфекцій в країні зростає, ця мутація стає варіантом квазі-більшості, й тоді інфекція більше не може контролюватися. Тому неминучі більш суворі правила в'їзду через наші внутрішні кордони, і, оскільки всі цього не хочуть, важливо, щоб ми діяли разом зараз», - заявив представник Ангели Меркель.

Закриття кордонів ЄС через пандемію коронавірусу

Євросоюз закрив свої кордони для іноземців навесні 2020 року з початком світової пандемії коронавірусу. Незабаром країни ЄС також закрили свої внутрішні кордони.

З 15 червня 2020 року Європейський союз офіційно зняв обмеження на внутрішні подорожі і в межах Шенгенської зони.

Відкривати зовнішні кордони Євросоюз почав з 1 липня, але поступово і не для всіх. Громадяни багатьох країн, серед яких і Україна, досі не можуть вільно подорожувати до ЄС.

Наприкінці 2020 року в світі почали виявляти випадки мутації коронавірусу, зокрема, однією з перших постраждала Великобританія. Тоді ж деякі країни ЄС почали забороняти в'їзд громадянам Великобританії та інших країн, де були помічені нові штами коронавірусу.

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Переклад: Марина Григоренко