Відстань між Ужгородом і Лисичанськом в 1 тис. 653 км поїзд долає за 31 годину 15 хвилин.

Поїзд з найдовшим маршрутом в Україні «Ужгород - Лисичанськ» (№ 45/46) у 2020 році перевіз 461,5 тисяч пасажирів, увійшовши до п'ятірки найпопулярніших поїздів «Укрзалізниці», повідомила прес-служба компанії.

Читайте такожЩомісяця на 2%: в Україні плавно дорожчатимуть квитки на потяги

«У 2020 році поїздом Ужгород - Лисичанськ подорожували 461,5 тис. пасажирів. Цей поїзд не тільки входить до п'ятірки найпопулярніших поїздів «Укрзалізниці» і об'єднує Схід і захід України, але і є беззаперечним лідером за протяжністю свого маршрут», - сказано в повідомленні.

Зокрема, відстань між Ужгородом та Лисичанськом в 1 тис. 653 км поїзд долає за 31 годину 15 хвилин. На своєму шляху він зупиняється на понад 40 станціях.

Поїзд курсує щодня. Відправлення з Ужгорода о 21:00, прибуття до Лисичанська о 04:15, зворотно з Лисичанська відправлення о 6:53, прибуття до Ужгорода о 14: 34.

Підсумки 2020 року для «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» за підсумками 2020 року перевезла в пасажирських поїздах далекого прямування понад 16 млн пасажирів.

Найпопулярнішим став маршрут Київ-Харків-Київ, на якому було перевезено 712,7 тис. пасажирів.

Другим за популярністю став маршрут Київ-Львів-Київ (652,8 тис. пасажирів), третім - Київ - Дніпро - Київ (561,8 тис.).

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Павло Степанець