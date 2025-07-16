Нова система автоматично зупинятиме потяги між Неаполем і Римом у разі сейсмічної активності.

На високошвидкісній залізничній лінії "Рим – Неаполь" встановили першу в Італії систему раннього оповіщення про землетруси (EWS), яка автоматично зупиняє поїзди, використовуючи для їх виявлення спеціальні датчики.

Як пише Euronews Travel, у рамках проєкту італійська залізнична мережа використовувала багаторічний досвід Японії в галузі управління землетрусами.

Як це працює?

Повідомляється, що нова система раннього сейсмічного оповіщення заснована на серії інтегрованих технологій, які працюють узгоджено, забезпечуючи своєчасне втручання в разі землетрусу.

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Зокрема, акселерометричні станції зі спеціальними датчиками, розташовані вздовж лінії, виявляють перші сейсмічні хвилі, відомі як P-хвилі, та передають дані в режимі реального часу високопродуктивною оптоволоконною мережею. Ці датчики розподілено на всій ділянці "Рим – Неаполь", їх частково встановлено на поверхні, а частково – в глибоких свердловинах, щоб гарантувати капілярне охоплення і мінімізувати час виявлення.

Далі передове програмне забезпечення миттєво аналізує отриману інформацію, оцінюючи сейсмічну небезпеку і визначаючи зону, що потребує забезпечення безпеки.

У разі перевищення заданого порога ризику система автоматично впливає на залізничне сигнальне обладнання, сповільнюючи або зупиняючи рух поїздів у потенційно небезпечних зонах.

Після закінчення сейсмічної події співробітники RFI можуть продовжити перевірки і через спеціальну панель управління дозволити відновлення руху в умовах повної безпеки.

За даними оператора RailTech, система була введена в експлуатацію 3 травня 2025 року і протягом двох тижнів пройшла випробування землетрусом магнітудою 4,4. У результаті як запобіжний захід рух поїздів на лінії "Рим – Неаполь" було зупинено.

Далі в планах розширення системи на інших високошвидкісних і звичайних лініях, оснащених Європейською системою управління залізничним рухом (ERTMS).

Сейсмічна активність в Італії

Як раніше повідомляв УНІАН, оскільки Італія розташована в сейсмічно активному регіоні, там часто трапляються землетруси і виверження вулканів. Особливо небезпечною є зона в районі Неаполя на півдні країни – саме там унаслідок виверження вулкана Везувій у 79 році н.е. було повністю знищено стародавнє місто Помпеї.

У наші дні жителі та гості Італії також часто страждають через активність вулкана Етна на острові Сицилія – останнє велике виверження сталося на початку червня 2025 року.

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