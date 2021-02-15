Перше місце в рейтингу зайняла Ейфелева вежа \ фото REUTERS

Складено список з семи світових Insta-чудес. Даний список склала авіакомпанія Icelandair, вивчивши відгуки та публікації в соціальній мережі Instagram.

Читайте такожУ Парижі відкривається Ейфелева вежаЗокрема, для складання рейтингу Icelandair вивчила дані Instagram, відгуки клієнтів, інформацію про готелі, звіти про поїздки і статистику туристів, щоб визначити, які напрямки подорожей найбільш популярні для Insta.

У топ-7 Insta-чудес увійшли:

  • Ейфелева вежа, Париж
  • Бурдж-Халіфа, Дубай
  • Емпайр Стейт Білдінг, Нью-Йорк
  • Тауерський міст, Лондон
  • Бруклінський міст, Нью-Йорк
  • Колізей, Рим
  • Гранд-Каньйон, Арізона

Зокрема, як повідомляє timeoutdubai.com, хештег # BurjKhalifa (нагадаємо, Бурдж Халіфа є найвищою будівлею у світі. Її висота становить 828 м) був використаний майже 5 млн разів в Instagram, а фотографії цієї будівлі часто стають вірусними.

Друге місце зайняла найвища будівля в світі \ фото tripadvisor

Одночасно з цим, журнал Conde Nast Traveller назвав одним з найкрасивіших у світі міст через Дубайський канал (Dubai Water Canal Bridge). Дубайська пам'ятка потрапила в один ряд з мостом "Золоті ворота" (Golden Gate Bridge) в Каліфорнії і віадуком Glenfinnan Viaduct в Шотландії, передають russianemirates.com.

У топ-7 увійшов також Колізей \ фото wikimedia.org

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Автор: УНІАН