Складено список з семи світових Insta-чудес. Даний список склала авіакомпанія Icelandair, вивчивши відгуки та публікації в соціальній мережі Instagram.
Читайте такожУ Парижі відкривається Ейфелева вежаЗокрема, для складання рейтингу Icelandair вивчила дані Instagram, відгуки клієнтів, інформацію про готелі, звіти про поїздки і статистику туристів, щоб визначити, які напрямки подорожей найбільш популярні для Insta.
У топ-7 Insta-чудес увійшли:
- Ейфелева вежа, Париж
- Бурдж-Халіфа, Дубай
- Емпайр Стейт Білдінг, Нью-Йорк
- Тауерський міст, Лондон
- Бруклінський міст, Нью-Йорк
- Колізей, Рим
- Гранд-Каньйон, Арізона
Зокрема, як повідомляє timeoutdubai.com, хештег # BurjKhalifa (нагадаємо, Бурдж Халіфа є найвищою будівлею у світі. Її висота становить 828 м) був використаний майже 5 млн разів в Instagram, а фотографії цієї будівлі часто стають вірусними.
Одночасно з цим, журнал Conde Nast Traveller назвав одним з найкрасивіших у світі міст через Дубайський канал (Dubai Water Canal Bridge). Дубайська пам'ятка потрапила в один ряд з мостом "Золоті ворота" (Golden Gate Bridge) в Каліфорнії і віадуком Glenfinnan Viaduct в Шотландії, передають russianemirates.com.
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