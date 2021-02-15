Для складання рейтингу використовувалися дані Instagram, відгуки клієнтів, інформація про готелі, звіти про поїздки і статистика туристів.

Складено список з семи світових Insta-чудес. Даний список склала авіакомпанія Icelandair, вивчивши відгуки та публікації в соціальній мережі Instagram.

Читайте такожУ Парижі відкривається Ейфелева вежаЗокрема, для складання рейтингу Icelandair вивчила дані Instagram, відгуки клієнтів, інформацію про готелі, звіти про поїздки і статистику туристів, щоб визначити, які напрямки подорожей найбільш популярні для Insta.

У топ-7 Insta-чудес увійшли:

Ейфелева вежа, Париж

Бурдж-Халіфа, Дубай

Емпайр Стейт Білдінг, Нью-Йорк

Тауерський міст, Лондон

Бруклінський міст, Нью-Йорк

Колізей, Рим

Гранд-Каньйон, Арізона

Зокрема, як повідомляє timeoutdubai.com, хештег # BurjKhalifa (нагадаємо, Бурдж Халіфа є найвищою будівлею у світі. Її висота становить 828 м) був використаний майже 5 млн разів в Instagram, а фотографії цієї будівлі часто стають вірусними.

Одночасно з цим, журнал Conde Nast Traveller назвав одним з найкрасивіших у світі міст через Дубайський канал (Dubai Water Canal Bridge). Дубайська пам'ятка потрапила в один ряд з мостом "Золоті ворота" (Golden Gate Bridge) в Каліфорнії і віадуком Glenfinnan Viaduct в Шотландії, передають russianemirates.com.

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Автор: УНІАН