Очолила рейтинг столиця Латвії – Рига.

Вже зовсім скоро в Європі стартує різдвяний сезон, що радує місцевих жителів і туристів яскравими ярмарками зі святковими прикрасами, гірляндами і ароматними гарячими напоями. Втім, поїздка на Різдво до Європи часто є не найдешевшим задоволенням, особливо на популярних напрямках.

Компанія Post Office Money порівняла 13 популярних міст в Європі, щоб визначити найбільш бюджетні різдвяні напрямки на континенті в зимовому сезоні 2023/2024 року. У підсумку очолила рейтинг столиця Латвії – Рига, пише The Sun.

Так, згідно зі звітом компанії, дві ночі в Ризі та прямі рейси туди і назад (враховувалися рейси з Великобританії, але в цілому картина приблизно однакова для перельотів по Європі – ред.) обходяться в середньому в 350 євро за двох. В цілому в звіті проаналізовано ціни на проживання та проїзд (включаючи дорогу до аеропорту з міста), а також п'ять предметів першої необхідності для свята, включаючи обід з трьох страв, глінтвейн і святкову випічку – все це в середньому обійдеться в 580 євро.

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При цьому вельми несподівано на другому місці опинилася шведська столиця Стокгольм, традиційно вважає вельми дорогим містом – близько 640 євро за уїк-енд на двох.

Далі в списку розташувалися Загреб (Хорватія), Прага (Чехія) і Таллінн (Естонія).

Ну а за найдешевшим глінтвейном туристам пропонують вирушати в польське місто Краків – чотири келихи глінтвейну тут обійдуться приблизно в 10 євро.

Водночас, найдорожчим з проаналізованих різдвяних напрямків автори звіту визнали австрійську столицю Відень, за нею послідувала данська столиця Копенгаген – поїздка з двома ночівлями для двох в ці міста в середньому обійдеться більш ніж в 1 тисячу євро.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристична компанія Planet Cruise представила список з 10 найкращих у світі різдвяних ярмарків.

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