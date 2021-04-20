Цього року сакури зацвіли набагато пізніше через холодну погоду.

У Вінниці нарешті розквітли перші дерева сакури, хоча зазвичай це відбувається на кілька тижнів раніше.

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Як йдеться у сюжеті ТСН, у спальному районі міста висаджена ціла алея японських вишень, яка вже не перший рік перетворюється на популярну селфі-локацію.

Хоч у повному цвіті поки лише кілька дерев, містяни вже поспішають насолодитися красою. Люди фотографуються й діляться весняними знімками у Мережі. Кажуть, чекали рожевого цвіту, адже через холоди пуп’янки не розкривались.

Із потеплінням усі місцеві сакури мають повністю розквітнути за кілька днів. Містяни ж переконані: якщо сакури вже розцвіли, то тепер вже точно буде тепло.

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Автор: Марина Григоренко