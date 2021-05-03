Саудівська Аравія планує з 17 травня відкрити свої кордони.
Про це із посиланням на МВС країни повідомляє "Суспільне".
Як зазначається, також влада планує зняти обмеження на подорожі своїх громадян до інших країн.
"З 01:00 за місцевим часом 17 травня 2021 року скасовуються обмеження на поїздки підданих, а також відкриваються водне, сухопутне і повітряне сполучення (з іншими країнами)", - повідомили у відомстві.
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Повідомляється, що обмеження скасують для тих, хто перехворів на коронавірус понад місяць тому, хто отримав щеплення, і підданих молодше 18 років при наявності страхового медичного поліса.
Проте іноземцям, як і раніше, після прильоту до країни доведеться пройти обов'язковий 14-денний карантин.
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