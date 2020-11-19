В рамках підготовки до шоу будуть реалізовані всі заходи рофілактики COVID-19.

У майбутню новорічну ніч хмарочос Burj Khalifa, найвища будівля світу, знову порадує жителів і гостей Дубаю салютами, світловим і лазерним шоу.

Читайте такожУ Дубаї побудують найвище розташований басейн у світіВ рамках підготовки до шоу будуть реалізовані всі заходи рофілактики COVID-19, включаючи установку тепловізорів, розмітку соціальної дистанції, безконтактні платежі та дезінфекцію території. Вистава та салюти транслюватимуться онлайн на сайті mydubainewyear.com о 20:30 за місцевим часом.

Організатори заходу зазначили, що хочуть подарувати глядачам ще більш урочисте свято. "Ми хочемо направити глядачам послання надії, щастя та позитиву", - зазначили організатори.

Ресторани і готелі на бульварі Мухаммеда бен Рашида і тераси торгово-розважального комплексу The Dubai Mall будуть відкриті – ресторани вже приймають заявки на вечерю в новорічну ніч. Сімейних гостей прийматиме Burj Park: на території будуть відкриті кафе і встановлені великі екрани з трансляцією шоу, передає russianemirates.com.

Раніше влада Об'єднаних Арабських Еміратів випустила нове попередження для населення напередодні національного дня ОАЕ, різдвяних і новорічних свят – про необхідність дотримуватися правил з профілактики коронавірусу.

У всіх громадських місцях будуть дотримуватися правила гігієни, на виходах і входах в приміщення будуть розміщені тепловізори для вимірювання температури тіла всіх відвідувачів. Також відвідувачі зобов'язані постійно носити маски і дотримуватися соціальної дистанції.

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Автор: УНІАН