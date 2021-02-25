За доплату пасажир отримує два вільних крісла поруч, подушку та плед.

Компанія SkyUp запроваджує послугу «Авіамісце для сну».

Зараз послуга поки що доступна лише для рейсів Київ — Дубай, розповіли у прес-службі лоукостера.

«"Авіамісце для сну" — це три пасажирські місця на борту SkyUp Airlines, і всі ваші. А ще бонусні подушка та плед, щоб сон міцніше і сни солодше», — повідомили в компанії.

Читайте такожSkyUp змінила умови онлайн-реєстрації та вибору місць в літакуЗабронювати послугу можна лише в аеропорту на стійці реєстрації за наявності вільних місць у літаку.

Вартість фіксована — 175 дол. з людини за одне авіамісце для сну. Послуга оплачується в національній валюті відповідно до курсу НБУ в день оплати.

У коментарях на сторінці SkyUp у Facebook один з користувачів запропонував також додати до послуги матрац, щоб прибрати нерівності між кріслами. У компанії пообіцяли розглянути та за можливості врахувати цю пропозицію.

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Автор: Катерина Комолова