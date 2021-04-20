Рейси виконуватимуться щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 24 червня запускає рейси з Києва до Лондона (Великобританія) і вже почала продаж квитків на цей напрямок.

Про це повідомила прес-служба перевізника на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Відзначається, що рейси виконуватимуться щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Прес-служба наголосила, що авіакомпанія літатиме до лондонського аеропорта "Лутон", який розташований за 50 км від Лондона.

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Нові напрямки SkyUp

Авіакомпанія з 27 травня запускає рейси зі Львова до Ларнаки (Кіпр) і з Києва в Ізмір (Туреччина).

Раніше Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines здійснювати три нових регулярних рейси: з Києва до Бодрума (Туреччина), Гельсінкі (Фінляндія) і зі Львова до Баку (Азербайджан).

Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві у 2016 році, її засновником є ​​компанія "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Павло Степанець