Кожен іноземний відвідувач країни повинен буде заплатити 300 тайських батів ($10).

Влада Таїланду введе туристичне мито в розмірі $10.

Читайте такожТаїланд відкрився для туристів з УкраїниЯк повідомляє портал Travel Off Path, ідея ввести подібний збір обговорювалася з 2016 року. Рішення поки не вступило в силу.

"Міністр туризму і спорту Таїланду Пхіпхат Ратчакітпракарн оголосив, що кожен іноземний відвідувач країни повинен буде заплатити 300 тайських батів ($10). З'ясувалося також, що мито мало набути чинності ще минулого року, але рішення було відкладено до цього року»,— йдеться в повідомленні, передає kommersant.

Як уточнюється, гроші будуть частково спрямовані на страхування мандрівників, а також на поліпшення інфраструктури в місцях, часто відвідуваних туристами. У 2021 році країна має намір прийняти 10 млн туристів.

Поїздки в Таїланд

Зараз в'їзд до Таїланду дозволений, але діють суворі обмеження. Зокрема, в'їжджаючим необхідно провести двотижневий карантин в схваленому урядом готелі.

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Автор: УНІАН