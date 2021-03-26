Згідно з планами, курортний острів відкриється для щеплених туристів на три місяці раніше, ніж інші території Таїланду.

Туристи, які зробили щеплення від коронавірусу, з 1 липня зможуть прибути на острів Пхукет в Таїланді без перебування на карантині.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву міністра туризму Таїланду Пхіпата Ратчакітпракарна.

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Згідно з планами, курортний острів відкриється для щеплених туристів на три місяці раніше, ніж інші території Таїланду.

За словами Ратчакітпракарна, прем'єр-міністр країни Прают Чан-Оча схвалив план відкриття Пхукета на засіданні комісії з економічних питань. Після того як сценарій буде випробуваний на території Пхукета, його планують поширити на острів Самуй та інші території, популярні серед туристів.

Глава туристичної асоціації Пхукета Бхуммікіті Руктаенгам оцінював економічний ефект від відкриття острова більш ніж в 30 млрд тайських бат ($971 млн). До відновлення туристичного потоку на Пхукет планується прищепити щонайменше 70% жителів острова.

Таїланд і коронавірус

Надзвичайний стан через поширення коронавірусу було оголошено в Таїланді рівно рік тому.

Раніше влада країни пропонувала організувати місця проходження обов'язкового карантину на яхтах.

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Автор: Олена Коваленко