Глобальний туристичний портал Big 7 Travel опублікував список 50 найбільш інстаграмних місць світу в 2023 році. Цього року в списку не знайшлося місця для української столиці Києва, яка раніше туди неодноразово потрапляв.
Ну а очолив свіжий рейтинг італійський Мілан, який в Instagram згадали понад 22 мільйони разів, а в TikTok – 97 мільярдів разів. Саме ці показники бралися за основу при складанні списку.
"Мілан, столиця моди Італії, є популярним місцем для любителів соціальних медіа та мандрівників. Маючи понад 22 мільйони хештегів в Instagram та 97 мільярдів переглядів на TikTok, зрозуміло, що Мілан популярний. Місто пропонує знакові пам'ятки і модні райони як ідеальний фон для фото – незалежно від вашої ніші. Дуомо ді Мілано (на фото – ред.), готичний собор 14-го століття, є обов'язковим для відвідування, з його багато прикрашеним фасадом і шпилями він гарантує ідеальні фотографії. У 2023 році Мілан залишається головним місцем для Instagram", – зазначають автори рейтингу.
Топ-10 найбільш інстаграмних міст світу в 2023 році
1. Мілан, Італія.
2. Лондон, Англія.
3. Париж, Франція.
4. Стамбул, Туреччина.
5. Нью-Йорк, США.
6. Непал.
7. Чикаго, США.
8. Балі, Індонезія.
9. Шрі-Ланка.
10. Сідней, Австралія.
Також в список потрапили Баку (Азербайджан), Токіо (Японія), Мальдіви, Ісландія, Тулум (Мексика), Пхукет (Таїланд), Прага (Чехія), Берген (Норвегія), Варшава (Польща), Санторіні (Греція), Гавана (Куба), Лісабон (Португалія), Керрі (Ірландія), Дубровник (Хорватія), Брюгге (Бельгія) і ще ціла низка локацій по всьому світу.
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